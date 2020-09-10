Житель Забайкалья возомнил себя «Робин Гудом» и украл 800 тысяч рублей

В Приаргунском районе Забайкалья мужчина украл 800 тысяч рублей и три ноутбука, чтобы стать «Робин Гудом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД по Забайкальскому краю.

Подозреваемый проник в один из магазинов торгового центра поселка Приаргунск и унес оттуда три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где он признался в содеянном.

По его словам, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть положил в ящики для пожертвований. Полицейские проверяют эту информацию.

У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.

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