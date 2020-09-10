Миру предрекли наступление эпохи беспорядка

Миру предрекли эпоху беспорядка, которая наступила на смену эпохи глобализации, длившейся с 1980 года. Об этом сказано в исследовании Deutsche Bank, передает РБК.

Автор доклада Джим Рейд и его коллеги в своей работе утверждают, что характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США, чему будет сопутствовать напряженность в отношениях между двумя странами. При этом противостояние Пекина и Вашингтона будет происходить в экономической сфере, отмечают они.

Исследователи считают, что глобальный долг будет расти дальше, а политика «вертолетных денег» от Центробанков и усиление влияния молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в 21 веке, в том числе с точки зрения их электорального веса, только продолжится.

Кроме того, авторы доклада указали, что в «век беспорядка» будет наблюдаться рост инфляции в ряде государств и экономическое неравенство. Также они ожидают ужесточения конкуренции между поколениями и новую технологическую революцию.

В банке прогнозируют, что «беспорядок» будет определять новую эпоху на протяжении десятилетия или дольше.