Патологоанатом назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, пишет газета «Московский комсомолец».

Как сообщалось, девушка переволновалась и приняла лекарство, но это ей не помогло. Состояние невесты по-прежнему ухудшалось. Она умерла при поступлении в больницу

«Может быть и так, что прием препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью. Возможно, она (погибшая. — Газета.Ru) была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца», — сказал Эдигер.

Он отметил, что в аптеке сейчас невозможно приобрести психотропное лекарство, которое моментально приводит к смерти.

«Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку», — добавил Эдигер.

Известно, что по факту смерти девушки осуществляется доследственная проверка. Для установления точной причины ее смерти будет проведена судмедэкспертиза.

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