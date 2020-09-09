После смертельной аварии в Сургуте возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил дело по факту смертельной аварии баржи и частного катера в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, катер врезался в стоящую баржу, в результате чего погибли четыре человека, в том числе владелец судна. Еще четыре человека получили травмы.

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