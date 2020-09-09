Бывший мэр Киева подал в суд на кабмин Украины из-за закона о русском языке

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на украинское правительство с требованием рассмотреть закон о признании русского языка государственным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, иск был подан в Окружной административный суд столицы.

Согласно поданному заявлению, Черновецкий требует правительство страны внести в Верховную раду на рассмотрение проект об определении русского языка как государственного.

Кроме того, бывший градоначальник выступил с требованием определить бездеятельность правительства противоправной.

На Украине действует закон об украинском языке как государственном, который обязывает органы государственной власти и общественных сфер использовать украинский язык. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение государственным языком является основанием для привлечения к юридической ответственности.

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