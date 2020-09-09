В России вынесли первый приговор организаторам движения АУЕ*

В России впервые после запрета АУЕ (организация запрещена в России) вынесли приговор за организацию ячейки этого движения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Приговор был вынесен в Свердловской области в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. Они признаны виновными по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По данным Генпрокуратуры, Бабарика в ноябре 2011 года создали в Оренбурге вместе с неустановленным лицом экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев.

Движение «Арестантское уголовное единство» пропагандирует криминальный образ жизни и совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Верховный суд запретил движение 17 августа.

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