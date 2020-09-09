Число жертв коронавируса в мире приближается к 900 тысячам

Во всем мире коронавирус выявили больше чем у 27,5 млн человек, число жертв инфекции приближается к 900 тыс.

По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает мировую статистику по COVID-19, коронавирусом заболели 27 570 742 человека, умерли 897 383, выздоровел 18 524 391 пациент.

Самое большое число зафиксированных заражений в США (6 327 009), Индии (4 370 128), Бразилии (4 162 073) и России (1 032 354).

При этом портал Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, пишет, что в мире от коронавируса умер 901 871 человек.

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