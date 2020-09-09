Редкого рыжего морского котика засняли на камеру в Охотском море

Российский биолог Владимир Бурканов обнаружил в Охотском море детеныша морского котика редкого рыжего окраса. Фотографию животного он разместил на своей странице в Instagram.

На фото рыжий котик позирует на фоне черных сородичей. Животное является хромистом, а не альбиносом, это можно понять по светлому оттенку глаз.

У альбиносов глаза бесцветные и кажутся красными из-за просвечивающих сосудов.

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