В Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира без маски

Самолет авиакомпании Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался следовать правилам полетов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает NHK.

По данным телекомпании, лайнер направлялся в город Осака. На борту находились 124 человека. Заметив пассажира без маски, бортпроводники попросили его надеть ее, однако мужчина отказался.

Тогда пилот принял решение приземлиться в аэропорту Ниигаты, где нарушителя правил безопасности сняли с рейса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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