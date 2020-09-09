В Москве в среду ожидается +17°С

В Москве в среду, 9 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь.

Максимальная температура в Москве не превысит +15...+17°С, в Московской области +14...+19°С.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 12-15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

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