В Москве в среду ожидается +17°С
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В Москве в среду, 9 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь.
Максимальная температура в Москве не превысит +15...+17°С, в Московской области +14...+19°С.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 12-15 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.
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