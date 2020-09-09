Среди вернувшихся из Сирии детей есть раненные

Среди 15 возвращенных из Сирии российских детей есть парализованные, с осколочными ранениями и прочими повреждениями, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА «Новости».

«Мы везли детей больных — это был первый такой рейс», — рассказала омбудсмен, уточнив, что среди детей парализованные мальчики и частично парализованная девочка.

Сейчас эти дети находятся в больнице, им окажут необходимую медицинскую помощь. Однако, по словам Кузнецовой, время для основного интенсивного лечение уже отчасти упущено, так как они слишком много времени провели в условиях для беженцев.

В ночь на среду, 9 сентября, в Россию вернулась новая группа из 15 российских детей, которых вывезли из Дамаска.

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