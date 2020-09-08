Омские врачи провели Навальному 60 биохимических исследований

Главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев рассказал, что омские медики провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, передает РИА «Новости».

По его словам, из 60 тестов 11 — кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови.

Кроме того, было проведено 8 консилиумов врачей, блогеру сделали несколько кардиограмм, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием.

Сабаев также рассказал, что именно он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1 и готовил его к выписке и транспортировке в Германию.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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