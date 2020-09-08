В США количество случаев COVID-19 превысило 6,3 млн

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В США число случаев коронавирусной инфекции достигло 6 301 451. На это указывают данные американского университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки число заболевших выросло на 24 тысячи.

С начала пандемии в Соединенных Штатах умерло 189 221 человек с COVID-19. Вылечилось — 2 333 551.

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