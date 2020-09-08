В Индонезии нарушителей масочного режима уложили в гробы

В некоторых провинциях Индонезии власти и волонтеры применили «инновационные» методы наказания нарушителей масочного режима и уложили их в катафалки и гробы, пишет газета Jakarta Post.

Как пишет издание, в городе Проболинго нарушителей вынуждают посидеть в автомобиле-катафалке рядом с пустым гробом для перевозки погибших от коронавируса. Представитель властей также читает лекцию о коронавирусе и мерах безопасности.

Отмечается, что такому «наказанию» подверглись 50 торговцев с рынка Maron Market. Кроме нахождения в катафалке некоторые нарушители лишены права торговли на неделю и карточки гражданина Индонезии на три месяца. Также им придется пройти обязательные работы: убирать рынок и очищать канализации.

В восточных районах Джакарты нарушителей масочного режима укладывают на несколько минут в открытые гробы, чтобы зрители могли их фотографировать. При этом запрещается закрывать лицо.

В Индонезии коронавирусом заразились 197 тысяч, выздоровела 141 тысяча, погибли 8,1 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 27 млн, умерли около 900 тысяч человек.

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