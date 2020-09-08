Эксперты рассказали, как выбрать вкусный виноград
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В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусный виноград.
Эксперты подчеркнули, что надо обращать внимание на три критерия: цвет и гибкость веток, а также плотность ягод.
Отмечается, что нужно выбирать гроздь с гибкими и зелеными ветками, потому что это показывает свежеть винограда. Ягоды должны быть плотными и налитыми с упругой кожицей.
В Роскачестве рекомендовали не брать отвалившиеся от веток ягоды, потому что такие виноградины быстро испортятся. Также покупателям стоит мыть ягоды непосредственно перед употреблением и хранить их в холодильнике.
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