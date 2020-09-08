Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 на территории Тувы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в 244 км к востоку от города Кызыла в 4.30 по мск. Его эпицентр имел координаты 51.35 градуса северной широты и 97.93 градуса восточной долготы.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступали.

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