Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в море Банда у берегов Индонезии, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 223 км к юго-востоку от индонезийского города Амбон с населением более 300 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 180 км.
Данных о пострадавших или угрозе цунами не поступало.
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