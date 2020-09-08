Интерпол: ситуация с сексуальным насилием над детьми усугубилась на фоне пандемии

Ситуация с сексуальным насилием над детьми во всем мире усугубилась на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Интерпола.

«Существуют опасения, что сообщения о некоторых правонарушителях могут никогда не поступить после значительной задержки», — говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что ухудшению ситуации с насилием способствует закрытие школ. Многие дети стали проводить больше времени в сети, где их безопасности часто угрожают злоумышленники.

В Интерполе пояснили, что в «темной» части интернета во время пандемии активизировались обсуждения в группах, посвященных сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Суды же, в свою очередь, стали рассматривать такие дела медленнее.

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