В Италии турист получил штраф в €1 тысячу за попытку вывезти бутылку с песком

Французского туриста приговорили к штрафу в €1000 за попытку вывезти с пляжа в Сардинии бутылку белого песка, сообщает CNN.

Белый песок, которым усыпаны пляжи итальянского острова Сардиния, находится под государственной защитой. За попытку вывезти его с побережья туристам грозят крупные штрафы.

Как отмечает телеканал, турист был задержан в аэропорту города Кальяри. При себе у него бутылка с двумя кг белого песка.

«Бутылка была конфискована и сейчас находится в нашей операционной, где мы храним эти конфискованные предметы. В конце года у нас обычно накопляется много бутылок с песком», — заявил CNN представитель итальянских правоохранительных органов.

По его словам, попытки увезти песок необычного цвета — частое явление для Сардинии, власти же уделяют особое внимание охране пляжей белого и розового цветов.

Согласно местным законам, за попытку кражи такой земли с курорта туристам грозит штраф от €500 до €3 тыс.