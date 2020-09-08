Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.22 мск, в Домодедово отменено 12 вылетов, а пять — задержано.
При этом во Внуково отменено два рейса, а один — задержан.
Кроме того, в Шереметьево оказались отменены три рейса и еще четыре были задержаны.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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