Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V») выпущена в гражданский оборот. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минздраве.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

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