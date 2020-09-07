В Москве скончались еще 16 пациентов с COVID-19
В Москве скончались еще 16 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов возросло до 4 921 человека.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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