Пенсионер взорвал свой дом пытаясь убить муху

Во Франции 82-летний житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь при попытке убить муху электрической мухобойкой случайно взорвал свой дом. Об этом сообщает Francebleu.

Отмечается, что взрыв произошел из-за неисправности газового балона в доме пенсионера.

По данным издания, мужчина получил легкий ожог руки, однако в его доме обрушился потолок.

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