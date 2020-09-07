Москвич обнаружил скрипку Страдивари в квартире во время уборки

Москвич обнаружил скрипку Страдивари 17 века во время уборки в квартире покойной тети. Об этом сообщает РЕН.

Он отметил, что ранее музыкальный инструмент принадлежал его дяди, который пытался установить ее подлинность в Большом театре. Так было установлено, что скрипка является одной из 20 — 30 произведенных в мастерской Страдивари в 1690 году.

Редкая находка была обнаружена в квартире в Тульской области.

Москвич уточнил, что у скрипки нет струн и одного колка, поэтому он намерен отдать ее на реставрацию, а затем на первичную оценку.