Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
Разработчик вещества группы «Новичок» Леонид Ринк прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ученый отметил, что улучшение состояния Навального исключает версию с отравлением из-за отсутствия симптоматики.
«Если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — примечание «Газеты.Ru») был бы все равно», — сказал Ринк.
Разработчик уточнил, что в случае с Навальным миоза не было.
Он также подчеркнул, что «Новичок» был разработан в качестве заменителя ядерного оружия на поле боя, поскольку он несет летальный исход в 100%.
Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального
— Немецкий врач назвал условия повторного обследования Навального