Власти Грузии скорректировали правила въезда для туристов

Грузинские власти внесли изменения в правила въезда в страну для туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, срок обязательного карантина в 12 дней был сокращен до восьми для приезжающих в страну. При этом туристы будут должны сделать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия и предоставить его результаты на границе с 15 сентября.

Грузинский премьер Георгий Гахария подчеркнул, что решение о сокращении срока карантина было принято для снижения дискомфорта граждан Грузии и приезжающих в страну гостей.

Он уточнил, что по окончании срока карантина туристы обязаны пройти тестирование для прохождения карантинной зоны, которое также будет проведено повторно через три дня.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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