Германия завела уголовное дело против «вора в законе» из Мурманска

Прокуратура Мюнхена завела уголовное дело в отношении «вора в законе» Степана Фурмана из Мурманска по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ России по Мурманской области.

Известно, что ранее против мужчины также было заведено дело в России по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Фурман покинул российскую территорию, в связи с чем был объявлен в международный розыск, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.

По данным ФСБ, с 1990-х годов россиянин «контролировал всю уголовную преступность Мурманска, оказывал влияние на местные пенитенциарные учреждения, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членов региональных организованных преступных групп».

Отмечается, что уголовное дело в ФРГ удалось возбудить благодаря общей работе правоохранительных структур по линии Интерпола.

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