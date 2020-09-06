Половина Абхазии осталась без света
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Половина территории Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) «Ачгуара», сообщило предприятия «Черноморэнерго» в Facebook.
«Произошла авария на ВЛ Ачгуара. Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и город Сухум», — уведомила компания.
«Черноморэнерго» запросило переток электроэнергии из России на время ремонтных работ.
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