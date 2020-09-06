Австриец просидел в кабине со льдом 2,5 часа, установив мировой рекорд

Австриец Йозеф Кеберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине. Об этом сообщает ORF.

Кеберл установил рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом.

Рекорд был поставлен в городе Мельк в Нижней Австрии.

По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников. Кроме того, он хотел показать, что каждый может расширить пределы своих возможностей, поверив в себя.

Австриец побил свой собственный рекорд: в 2019 году он выдержал во льду 2 часа 8 минут и 47 секунд.

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