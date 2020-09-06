Собянин оценил слухи об очередном карантине в Москве

Надо фильтровать поток слухов и жить реальной жизнью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о том, что москвичей пугают следующим карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на нее реагировать», — отметил мэр.

При этом он призвал быть более оптимистичными.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 27 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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