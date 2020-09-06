От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Главной задачей, по его словам, является организация качественного входного контроля, который позволит выявлять детей с высокой температурой.

Так как дети очень мало болеют, то главное внимание должно уделяться тем, кто работает в школе: учителям, администрации, добавил Глушко.

Ранее он сообщил, что из-за коронавируса на полностью дистанционный формат обучения перешли все школы Забайкальского края и одна школа в Свердловской области.

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