В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в региональных школах случаи распространения коронавируса единичные.

«Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Глушко отметил, что случаи распространения коронавируса в школах есть, однако они единичные.

Ранее замминистра сообщил, что некоторые школы в регионах России перешли на полностью дистанционный формат обучения из-за коронавируса.

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