Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли

Жительницу Пензы оштрафовали на 4 тыс. руб. за фотографию в социальных сетях, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Пензы.

Уточняется, что женщина выложила в соцсети снимок, где на ней надеты носки с изображением конопли.

Суд признал россиянку виновной в пропаганде наркотиков в интернете.

Женщина признала свою вину и заверила судью, что уже выбросила эти носки.