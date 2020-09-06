Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли
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Жительницу Пензы оштрафовали на 4 тыс. руб. за фотографию в социальных сетях, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Пензы.
Уточняется, что женщина выложила в соцсети снимок, где на ней надеты носки с изображением конопли.
Суд признал россиянку виновной в пропаганде наркотиков в интернете.
Женщина признала свою вину и заверила судью, что уже выбросила эти носки.