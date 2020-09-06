Лесной пожар вызвал эвакуацию в Калифорнии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Калифорнии из-за масштабного лесного пожара объявлена эвакуация. Об этом сообщается в Twitter национального леса Кливленда.
Как уточняется в тексте публикации, леса горят вблизи населенного пункта Алпайн в округе Сан-Диего. Площадь пожара составляет свыше 120 га.
«Опасная скорость распространения, существует угроза населению в районе Карвеакра, объявлена эвакуация», — отмечается в публикации.
На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Из-за крупного природного пожара в Калифорнии эвакуируют сотни домов
— В России потушили более 30 лесных пожаров за сутки
— Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 700 га