Лесной пожар вызвал эвакуацию в Калифорнии

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Лесной пожар в городе Санта-Пола, Калифорния, США, 6 декабря 2017 года Лесной пожар в городе Санта-Пола, Калифорния, США, 6 декабря 2017 года
Лесной пожар в городе Санта-Пола, Калифорния, США, 6 декабря 2017 года
David McNew/Reuters

В Калифорнии из-за масштабного лесного пожара объявлена эвакуация. Об этом сообщается в Twitter национального леса Кливленда.

Как уточняется в тексте публикации, леса горят вблизи населенного пункта Алпайн в округе Сан-Диего. Площадь пожара составляет свыше 120 га.

«Опасная скорость распространения, существует угроза населению в районе Карвеакра, объявлена эвакуация», — отмечается в публикации.

На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

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