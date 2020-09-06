Лесной пожар вызвал эвакуацию в Калифорнии

В Калифорнии из-за масштабного лесного пожара объявлена эвакуация. Об этом сообщается в Twitter национального леса Кливленда.

Как уточняется в тексте публикации, леса горят вблизи населенного пункта Алпайн в округе Сан-Диего. Площадь пожара составляет свыше 120 га.

«Опасная скорость распространения, существует угроза населению в районе Карвеакра, объявлена эвакуация», — отмечается в публикации.

На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

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