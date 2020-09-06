Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В столичных аэропортах отменили и задержали 25 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 00.15 мск, в Домодедово отменено восемь рейсов, еще шесть задержано.

Во Внуково, в свою очередь, задерживается один самолет.

Также в Шереметьево оказались отменены семь рейсов и два задержано.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.