В Костромской области в пожаре погибли две женщины и ребенок
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Пожар в частном дома Костромской области унес жизни двух женщин и трехлетней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
«В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара еще устанавливается.
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