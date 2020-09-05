Рошаль предложил немецким врачам совместно разобраться в состоянии Навального

«Национальная медицинская палата» РФ предложила Врачебной палате Германии создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом заявил глава союза российского медицинского сообщества Леонид Рошаль, передает «Интерфакс».

«Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна», — сказал Рошаль.

По его словам, если экспертная группа придет к выводу, что состояние Навального действительно связано с отравлением, то в России следует возбудить уголовное дело.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме призвали проверить подлинность записи разговора о Навальном

— МИД РФ считает Запад и НАТО создателями химвеществ из семейства «Новичка»

— Супруга Навального записалась на прием в посольство в Берлине