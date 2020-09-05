В Красноярске задержали мужчину, торговавшего костями с кладбища
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В Красноярске задержан мужчина, который продавал кости с кладбища под видом мощей святых. Об этом сообщила у себя в Instagram юрист Екатерина Калядина.
Отмечается, что задержанный в здании центрального ж/д вокзала Красноярска мужчина представился батюшкой.
«Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей — это было очевидно, так как останки тел повторялись», — говорится в сообщении.
По словам юриста, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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