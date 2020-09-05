Вынесенный на берег Приморья «корабль-призрак» взяли под охрану

Вынесенное тайфуном «Майсак» на берег в Приморье судно КНДР «Кальма 2» взято под круглосуточную охрану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что данное судно с экипажем на борту было пришвартовано вблизи города Находка с 2019 года. Корабль был арестован, а его команда осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов.

Северокорейское судно оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном. В настоящее время оно находится под круглосуточной охраной. Отмечается, что жители региона, которые назвали корабль «призраком» приходят на берег и фотографируются с ним.

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