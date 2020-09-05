Супруга Навального записалась на прием в посольство в Берлине

Супруга блогера Алексея Навального, который находится на лечении в Берлине, Юлия записалась на прием в российское посольство в Германии на конец сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общественный деятель Леонид Волков, работавший в ФБК, написал в своем Telegram-канале пост о ситуации Юлии Навальной.

Он посетовал, что ближайшая запись на прием в диппредставительстве только через три недели, отметив, что Навальная находится в Берлине, а ее несовершеннолетний сын Захар в Москве. Мальчик может приехать в Германию в сопровождении кого-то из взрослых только при наличии согласия одного из родителей на выезд за пределы России, которое должно быть нотариально заверено. Оформить такое согласие можно только в консульстве.

В МИД России ответили Волкову, что нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан.

«В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его контактным телефонам, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований — в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что в случае с Юлией Навальной этого сделано не было. Она сама записалась на прием через электронную очередь на конец сентября.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Позже власти ФРГ заявили, что блогер был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

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