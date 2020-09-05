Десятки домов остались без света в центре Киева

В центре Киева нет электричества из-за аварийного отключения распределительного оборудования. Об этом в Facebook написала пресс-служба компании «ДТЭК Киевские электросети».

Без электроснабжения остались 34 дома и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Бессарабская и Шелковичная.

На данный момент компания работает над ремонтом оборудования и переключением зданий на резервное питание.

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