Десятки домов остались без света в центре Киева
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В центре Киева нет электричества из-за аварийного отключения распределительного оборудования. Об этом в Facebook написала пресс-служба компании «ДТЭК Киевские электросети».
Без электроснабжения остались 34 дома и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Бессарабская и Шелковичная.
На данный момент компания работает над ремонтом оборудования и переключением зданий на резервное питание.
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