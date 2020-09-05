Уволен глава Московского межрегионального управления СК на транспорте
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Глава Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Сергей Вазюлин освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что генерал-майор юстиции уволен по указу президента.
По данным источника, исполняющим обязанности назначен первый замруководителя управления Артем Петров.
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