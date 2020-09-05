Собянин: журналисты смогут одними из первых пройти вакцинацию от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые партии вакцины от коронавируса в столице будут направлены для людей из группы риска, в том числе для журналистов, которые находятся на передовой.

По его словам, массовое промышленное производство вакцины от коронавируса в столице запустится в конце 2020 года или в начале 2021 года.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», — сказал градоначальник в эфире Первого канала.

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