Около 12 человек погибли при взрыве газа в мечети в Бангладеш

Около 12 человек погибли и 50 пострадали после взрыва газа в мечети в Бангладеш в пятницу вечером, 4 сентября. Об этом информирует издание Dhaka Tribune.

Отмечается, что инцидент произошел в портовом городе Нараянгандж.

По данным представителей местных властей, под мечетью проходит трубопровод с газом. Предполагается, что в результате утечки газ заполнил здание, и взрыв прогремел после того, как кто-то попытался включить кондиционер.

Как сообщил глава местного полицейского участка Фатулла Аслам Хоссейн, у большинства погибших выявлены ожоги 60-70% всего тела.

В настоящее время врачи в ожоговом центре пытаются спасти жизни пострадавших.

Взрыв в мечети произошел, когда мусульмане заканчивали молитву.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Воронежем семья из четырех человек погибла от угарного газа

— В Керчи в жилом доме, где прогремел взрыв, произошло обрушение

— Десятки человек остались под завалами при обрушении отеля в Китае