Около 12 человек погибли при взрыве газа в мечети в Бангладеш
Около 12 человек погибли и 50 пострадали после взрыва газа в мечети в Бангладеш в пятницу вечером, 4 сентября. Об этом информирует издание Dhaka Tribune.
Отмечается, что инцидент произошел в портовом городе Нараянгандж.
По данным представителей местных властей, под мечетью проходит трубопровод с газом. Предполагается, что в результате утечки газ заполнил здание, и взрыв прогремел после того, как кто-то попытался включить кондиционер.
Как сообщил глава местного полицейского участка Фатулла Аслам Хоссейн, у большинства погибших выявлены ожоги 60-70% всего тела.
В настоящее время врачи в ожоговом центре пытаются спасти жизни пострадавших.
Взрыв в мечети произошел, когда мусульмане заканчивали молитву.
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