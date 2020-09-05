В России провели 38,1 млн тестов на COVID-19

В России провели больше 38,1 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 336 тысяч лабораторных исследований.

По медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 209 016 чловек.

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