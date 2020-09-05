Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

Российских туристов выселили из отела в курортном поселке Турции Ичмелер, расположенного в 8 км от города Мармарис. Об этом сообщает TourDom.

Отмечается, что это произошло из-за того, что у 4-звездочной гостиницы IQ Marmaris не оказалось лицензии на осуществление туристической деятельности. Большинство отдыхающих в заведении являлись гражданами России и Турции.

Известно, что полицейские в итоге опечатали отель, а его гостей переселили в гостиницу поблизости.

Ранее МВД Турции разослало в губернаторам 81 провинции циркуляры под названием «Общенациональная проверка мер безопасности COVID-19», под нее попали отели, пансионы и хостелы; магазины, ТЦ, мечети и другое.

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