Гражданину России в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

В американском штате Невада гражданину России Егору Крючкову предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки — умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Соответствующее заявление представлено на сайте Министерства юстиции США.

Россиянина задержали 22 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Предполагается, что 27-летний мужчина в период с 16 июля по 22 августа текущего года вместе с сообщниками намеревался подкупить сотрудника американской компании, расположенной в штате Невада. С его помощью Крючков хотел установить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое позволило получить к ней беспрепятственный доступ.

Американские власти утверждают, что российский гражданин рассчитывал скачать базу данных этой компании, чтобы в дальнейшем ее шантажировать.

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