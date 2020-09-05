Исполнительного директора «Открытой России» арестовали на 14 суток

Тверской суд Москвы приговорил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к 14 суткам ареста за проведение несанкционированной акции в середине июля на Пушкинской площади, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По ее данным, Пивоваров был признан виновным в нарушении порядка проведения митинга. Заседание состоялось 4 сентября.

Соратники директора «Открытой России» назвали его арест политическим.

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