Исполнительного директора «Открытой России» арестовали на 14 суток
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Тверской суд Москвы приговорил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к 14 суткам ареста за проведение несанкционированной акции в середине июля на Пушкинской площади, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
По ее данным, Пивоваров был признан виновным в нарушении порядка проведения митинга. Заседание состоялось 4 сентября.
Соратники директора «Открытой России» назвали его арест политическим.
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