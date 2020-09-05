В Москве в субботу ожидается до +24°С

В Москве в субботу, 4 сентября, ожидается до +24°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Установится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер сохранится южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 750 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.