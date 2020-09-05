В Колумбии коронавирусом заразились более 650 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 650 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, суточный прирост заражений в республике составил 8488 новых случаев. В общей сложности с начала пандемии заразились 650 062 колумбийца.

Жертвами пандемии стали 20 888 пациентов, 270 из них скончались за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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